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Hacı Ali Akın Caddesi yenilendi
Erzincan’da Hacı Ali Akın Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı.
ERZİNCAN 26.08.2022, 12:20
Erzincan’da Hacı Ali Akın Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar dahilinde, Hacı Ali Akın Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları ve kaldırım yenileme çalışmaları ile daha kullanışlı ve konforlu hale getirildi. 650 metre uzunluğunda olan caddede orta refüj yapılarak yol çift şerit yapıldı. 1800 ton asfalt serim ve 2500 m2 kaldırım yapılan cadde daha modern bir görünüme kavuşturuldu.
Yeniden hizmet vermeye başlayan cadde ulaşım açısından daha konforlu hale getirildi. Yol çizgileri çekilen cadde kullanıma açıldı.
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