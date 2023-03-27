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Güven endeksi hizmet sektöründe yükseldi, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
GÜVEN ENDEKSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YÜKSELDİ, PERAKENDE TİCARET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE DÜŞTÜ
ERZİNCAN 27.03.2023, 10:36
Güven endeksi, martta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.