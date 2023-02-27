Gün: “Eğitim ailemizin tüm fertleri, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber oldu”

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni haftanın ilk gününde Erzincan MTAL’yi ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Gün meslek liselerinin depremin ilk gününden itibaren yarları sarmak için çalıştığını belirterek, “Eğitim ailemizin tüm fertleri, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber oldu” dedi.

Bayrak törenine katılıp öğrencilerle birlikte İstiklâl Marşını okuyarak mesaiye başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün burada yaptığı konuşmada tüm ülkeyi derinden üzen depremlerin milletin mayasında olan dayanışma ve kardeşlik ruhunu tekrardan canlandırdığını vurguladı. Gün, konuşmasının devamında, "Eğitim ailemizin tüm fertleri, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber oldu. Birçok öğrencimiz gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılarak yaraların sarılmasına yardımcı oldu. Özellikle Meslek Liselerimiz bu zor günlerde ‘kara gün dostu’ olduğunu bir kez daha ispat etti. Tüm meslek liselerimiz bu süreçte kendi imkanlarına göre yaralara merhem olmaya çalıştı. Erzincan MTAL’de depremin ilk günlerinden itibaren soba üretimi yaparak yüreklerimizi ısıttı. Bu vesile ile katkılarından ve gayretlerinden dolayı okul yönetimimize, öğretmenlerimize, teknisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Acıları paylaşmaya, bölgedeki afetzedelere dostluk elini uzatmaya devam edeceklerini ifade eden Gün, öğrencilere üniversite sınav hazırlıklarını en iyi şekilde yapmalarını, DYK kurslarına severek isteyerek katılmaları gerektiğini hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin istifadesine sunduğu EBA, ÖDS, matemaTİK vb. gibi dijital eğitim platformlarından yoğun bir şekilde yararlanmalarını tavsiye etti.