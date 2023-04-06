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Gübre yığınında mahsur kalan at itfaiye ekiplerince kurtarıldı
ERZİNCAN’DA HAYVAN GÜBRESİNE BATARAK MAHSUR KALAN AT İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI
ERZİNCAN 06.04.2023, 02:14
Erzincan’da hayvan gübresine batarak mahsur kalan at itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Erzincan Merkez Yoğurtlu Sancak Mahallesi Zambak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre at, bahçede bulunan hayvan gübrelerine saplanarak mahsur kaldı. Hayvan sahiplerinin çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler mahsur kalan atı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede herhangi bir yara almadan ip yardımıyla kurtarılan at hayvan sahiplerine teslim edildi.