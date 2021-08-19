“Göçmenler ve Mülteciler için e-Girişimcilik Projesi” tanıtım toplantısı yapıldı

Erzincan’da “Göçmenler ve Mülteciler İçin e-Girişimcilik Projesi” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, İspanya, Slovenya ve Romanya’dan katılımcı kuruluşlar ortaklığında başvurusu yapılan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve sözleşmesi imzalanan, ERASMUS + Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde; "Göçmenler ve Mülteciler için e-Girişimcilik Modülü" isimli projenin faaliyetleri tamamlandı.

3 yıl süren projenin yol hikayesi ve fikri çıktıları detaylı bir şekilde katılımcılara sunularak, projenin amaçlarına ulaşması kapsamında göçmenler için, temel dil ve iletişim modülü, dijital okuryazarlık modülü, girişimcilik modülü, e-Girişimcilik modülleri hazırlanmış olup yaygınlaştırma faaliyeti olarak proje ortağı olan ülkelerdeki ilgili kurumlarla paylaşıldı. Proje kapsamında 3 adet ulus ötesi ve 3 adet de eğiticilerin eğitimi (Temel Dil ve İletişim Eğitimi, dijital okuryazarlık eğitimi, girişimcilik ve e-Girişimcilik eğitimi) programı hareketliliği gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına pandemi nedeniyle katılamayan Sloven, Romen ve İspanyol katılımcılar gönderdikleri videolarla projenin önemini vurgulayarak Erzincan halkına 2019 yılında gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini ileterek sağlıklı günler dilediler.

Toplantı, projenin yaygınlaştırma ve fikri çıktı ürünlerinin katılımcılarla paylaşılması ve yemekle sonlandı.

Erzincan’da bir kafede düzenlenen programa Vali Yardımcısı İsmail Demir, ilgili kamu kurum müdürleri, Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek, proje ekibi ve mahalle muhtarları katıldı.