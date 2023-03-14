Geyik, istifa etti

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, CHP’den milletvekili aday adaylığı için oda başkanlığından istifa etti.

Ziraat Odasında basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığı için oda başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Geyik, “2015 yılında çıktığım bu yolda 3 dönem Ziraat Odası Başkanlığını kazanmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu görev bilinciyle Erzincan Ziraat Odası Başkanlığını en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Karşılaştığımız zorluklara, baskılara rağmen korkmadan, yılmadan ve yorulmadan bu mücadeleyi en iyi şekilde vermeye çalıştım. Tarım ve hayvancılıkta, destekleme ve çiftçilerimiz ile ilgili bütün konularda ve bunlara bağlı sorunlarda elimden geldiğince ve hatta fazlasıyla yardımcı olmaya çalıştım. Yeri geldiğinde tek başıma muhalefet yaptım.

13. dönem Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilli seçimi için 3 dönemdir yapmakta olduğum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yönetim kurulundan CHP milletvekili aday adaylığı istifa ediyorum” dedi.