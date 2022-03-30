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Gerçeği aratmayan “triaj” tatbikatı

Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından yapılan, trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

ERZİNCAN 30.03.2022, 10:12
Gerçeği aratmayan “triaj” tatbikatı

Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından yapılan, trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bahçesinde gerçeğini aratmayan tatbikatta öğrencilerine kaza esnasında tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin eğitmenliğinde tatbikat yapılarak anlatıldı. Yapılan triaj eğitim tatbikatında senaryo gereği, bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilen trafik kazasında, olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara müdahalesi ve hastaneye sevkleri canlandırıldı. Yapılan tatbikatta ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları ilk müdahaleleri değerlendirmeye alındı. Kazada yaralı vatandaşları canlandıran öğrencilerin ise senaryoya kendilerini fazla kaptırıp adeta gerçek gibi oynamaları büyük beğeni topladı. 112 ekiplerinin ise uyum ve koordinasyon içerisinde kazazedelere yaptıkları müdahaleleri takdir edildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Bahadır Tercan, derslerde görülen teorik bilgileri uygulamaya döktüklerini belirterek, "Bugün derslerde görmüş olduğumuz teorik bilgileri uygulamaya dökebilmek adına birçok uygulama bulunmakta ama bunlardan önemli sayabileceğimiz triaj uygulaması var. Bu uygulamayı 112’den gelen arkadaşlar ile beraber öğrencilerimiz ile birlikte birinci sınıf öğrencilerimiz rol model olarak ki arkadaşlarımız gerçekçi bir rol yaptıklarını ifade edebilirim. Onun dışında ikinci sınıf öğrencilerimiz ise müdahale eden ekipler arasında yer aldılar. 3 tane ekibimiz var. Bunlardan ilki triaj ekibi, olay bölgesine ilk ulaştı. Gerekli kodlamaları yaptıktan sonra kırmızı kod, sarı kod, siyah kod, ya da yeşil kod. Sonrasında gelen ekiplerimiz vardı. Bunlarda müdahale ekipleri hasta ve yaralıları özellikli olarak öncelendirilmiş hastaları alarak bu şekilde bir müdahale gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Toplamda 13 yaralımız var. Bunlardan 4 tanesi kırmızı kod aldı. Diğerleri siyah kod 2 tane, sarı ve yeşil kod alanlar var. Öncelikli olarak tabir ettiğimiz kırmızı kod. 4 taneydi. Onlara müdahale edildi ve burada gösteri yaptık ama acil servise öncelikle onların götürümü söz konusu oldu" dedi.

Eğitimde rol alan öğrenciler ise "Bu eğitimi ilk verdiklerinde çok heyecanlıydık. Bu kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorduk. Yapınca bazı şeyleri anladık. Kendimizi başkalarının yerine koyduk. Çok heyecanlı bir şekilde geçti. Güzel geçti. Çok mutluyuz. Umarım kendimizi başkalarının yerine koyup başarabiliriz. Ben rol gereği gebe idim. 9 aylık. İki tane çocuğum var, bir tanesi ölüyor. Bir tanesi de yaralı o şekilde acı çekiyordum. Çok zor, Allah kimsenin başına vermesin” ifadelerine yer verdi.

Olaya ilk müdahale eden öğrencilerden Yılmaz İlaslan da, "Biz burada triaj eğitimini en başından beri alıyoruz. Öğretmenlerimiz olsun, 112’den paramedik abilerimiz olsun hepsi bize çok büyük özen gösterdiler. Burada bir emek harcadık. Eylülden beri böyle. Burada triaj bizim işimiz zaten acil. Burada ki bugün görevim triaj ekip sorumlusuydum. Olay yerine ilk gelendim. Yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kod olmak üzere hastalara kodlarını verdik. Destek ekipler geldi. Onlara gerekli yerlerde aciliyet sırasına göre gösterdik. Hastaneye transportunu sağladık. Böyle bir çalışma yaptık. Bu bizim içinde çok yararlıydı” diye konuştu.

Acil Servis Paramedik Görevlisi Murat Güven ise konuşmasında şunlara yer verdi: "Merkez 4 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapmaktayım. Şuan alanda görmüş olduğunuz eğitim bizim 112 Eğitim Birimi bünyesinde temel modül eğitimleri içerisinde olan triaj uygulamamız. Bizler burada paramedik arkadaşlarımla birlikte alanda arkadaşların karşılaşabileceği tüm zorlukları burada ki öğrenci arkadaşlara staj bünyesinde ön çalışma olarak göstermekti amacımız. Arkadaşlar burada sanki alanda hastalarla birebir karşılaşmışlar gibi müdahaleleri, hastaların durumları ile ilgili bilgilendirmeleri yaptık"

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