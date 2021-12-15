Gençlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım seferberliği

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan’da gençler ihtiyaç sahibi aileler için “El Ele Gönül Gönüle” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan kıyafetler vatandaşlara ulaştırılıyor.

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaçlı gençler ve aileler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Erzincan Gençlik Merkezindeki gençler, sosyal sorumluluk projelerini ihmal etmiyor.

‘12 - 18 Aralık Yoksullarla Dayanışma Haftası’ kapsamında “El Ele Gönül Gönüle” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Erzincan Gençlik Merkezine vatandaşların yoğun desteği oldu. Kampanya kapsamında kazak, mont, bot, çanta, bebek bezi gibi birçok ihtiyaç malzemesi toplayan Erzincan Gençlik Merkezi, ihtiyaçlı gençleri ve aileleri misafir ederek ihtiyaç duydukları malzemeleri teslim ediyor. Dayanışma ve paylaşmanın ne kadar büyük bir duygu olduğunu bu kampanya ile birlikte bir kez daha gördüklerini söyleyen Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sümeyya Koçi, “İhtiyaç sahibi gençlerimiz ve ailelerimiz için başlattığımız yardım kampanyasına esnafımızdan, vatandaşlarımızdan büyük destek oldu. Vatandaşlarımız imkanları dahilinde kıyafet, bebek bezi, çanta, ayakkabı gibi bağışlarını merkezimize getirerek kampanyamıza destek oldular. Bizlerde ihtiyaç sahibi gençlerimize bu yardımları ulaştırıyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan sevgi ve merhamet timi ile birlikte gençlerin yardım kampanyasına büyük destek verdiğini belirten Erzincan Gençlik Merkezi Lideri Sena İnce’de, “Gençlik Merkezimizde gençlerimiz ile birlikte kampanyamızı başlattık. Kampanyamızı esnafımıza vatandaşlarımıza duyurduk. Sağ olsun esnafımız ve vatandaşlarımız kampanyamıza destek oldular. Gelen yardımlar için Gençlik Merkezimizde bir oda oluşturduk. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ve gençlerimizi tespit edip onları merkezimizde misafir edip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kampanya ile ihtiyaç duydukları kıyafetlere kavuşan çocuklar organizasyonu düzenleyen ve bağışta bulunanlara teşekkür ettiler.