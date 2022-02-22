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Genç sporculara yangın eğitimi

Erzincan’da AFAD personeli tarafından temel afet bilinci ve yangın eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında farklı dallarda spor yapan ve AFAD gönüllüsü olan gençlerle yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

ERZİNCAN 22.02.2022, 11:46
Genç sporculara yangın eğitimi

Erzincan’da AFAD personeli tarafından temel afet bilinci ve yangın eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında farklı dallarda spor yapan ve AFAD gönüllüsü olan gençlerle yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü personelleri tarafından 2022 afet tatbikat yılı çerçevesinde AFAD gönüllüsü olan genç sporculara yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi sonrası söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.

AFAD ekipleri verdiği seminerlerde yangına karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır;

Yapısal bakımdan yangından korunma:

Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır. Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır.

Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,

Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır. Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

Organizasyon bakımından yangından korunma:

Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır. Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır. Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir. Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır. Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır. Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır. Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir. Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

Konutlarda yangını önleyici tedbirler:

Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır. Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir. Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır. Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır. Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yaptırılmalıdır. Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır. Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Konut yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu nedenle konutlar için tahliye planı yapılmalıdır. Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın söndürmede kullanılan yöntemler:

Soğutarak söndürme;

Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.

Yanıcı maddeyi dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.

Kuvvetli üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.

Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.

Havayı kesme;

Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb.) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.

Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

Söndürücü maddeler nelerdir?

Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.

Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır.

Karbondioksit gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.

Kuru kimyevi tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A,B,C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir.

Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.

Yangın söndürme tüpleri;

Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır. Yeri herkes tarafından bilinmelidir. Duvara sıkıca sabitlenmelidir. Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır. Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

Yangın söndürme tüplerinin kullanımı;

Pimi çek, ateşin kaynağına yönelt, sık, süpür.

Yangın anında yapılması gerekenler;

Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır.

Yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb.) bildirilmelidir. İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkânlardan yararlanılmalıdır. Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır. Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır. Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır. Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.

Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır. Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.

Orman yangınlarının sebepleri:

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:

Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması, yakılan ateşin söndürmeden bırakılması, sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması, orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması, gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması, cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması, çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları:

Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması, orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması, birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması, yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılmasıdır.

Orman yangınlarının zararları:

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür. Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

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