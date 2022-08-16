Gelinciklerin kamera şaşkınlığı

Erzincan’da boş alanda yuva yapan gelincikler kameraya yakalandı. Hayatlarında ilk kez kamera gören iki gelinciğin şaşkınlığı kayıtlara yansıyarak ilginç görüntü oluşturdu.

Erzincan - Üzümlü kara yolu üzerinde boş alanda, yoldan geçen araçların gürültüsü ve insan tehlikesine aldırış etmeden yuva yapan iki gelincik, belgesel çekimlerini aratmayacak yöntemle kameralar tarafından görüntülendi.

Yuvanın hemen başucuna konulan kamera kısa bir süre sonra gelincikleri kaydetmeyi başardı. Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen iki gelincik daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hayatlarında ilk kez kamera gören ve keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.