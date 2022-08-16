banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Gelinciklerin kamera şaşkınlığı

Erzincan’da boş alanda yuva yapan gelincikler kameraya yakalandı. Hayatlarında ilk kez kamera gören iki gelinciğin şaşkınlığı kayıtlara yansıyarak ilginç görüntü oluşturdu.

ERZİNCAN 16.08.2022, 13:13
Gelinciklerin kamera şaşkınlığı

Erzincan’da boş alanda yuva yapan gelincikler kameraya yakalandı. Hayatlarında ilk kez kamera gören iki gelinciğin şaşkınlığı kayıtlara yansıyarak ilginç görüntü oluşturdu.

Erzincan - Üzümlü kara yolu üzerinde boş alanda, yoldan geçen araçların gürültüsü ve insan tehlikesine aldırış etmeden yuva yapan iki gelincik, belgesel çekimlerini aratmayacak yöntemle kameralar tarafından görüntülendi.

Yuvanın hemen başucuna konulan kamera kısa bir süre sonra gelincikleri kaydetmeyi başardı. Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen iki gelincik daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hayatlarında ilk kez kamera gören ve keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.

Yorumlar (0)
27°
açık