Gelecek Partili Özdağ’dan HDP’ye Garo Paylan tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM’ye sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a tepki göstererek "HDP’yi yönetenler, derhal gereğini yapın." dedi.

Özdağ, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Ermeni soykırım iddialarını ABD Başkanı Joe Biden’ın gündeme getirdiğini belirterek "Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için bir koz olarak kullanıyorlar. Bu tarihçilerin işidir. Bu devletlerin, siyasetçilerin işi değildir." şeklinde konuştu.

Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir kıtal olmuştur önce Taşnaklar ve Hınçaklar başlamışlardır. Osmanlı 24 Nisan’da Çanakkale’de iken arkadan ayaklanma yapanlar tutuklanmıştır. Ardından da 27 Mayıs’ta da bir tehcir olmuştur. Tehcirde Türklerin ve Ermenilerin acıları olmuştur. Anadolu coğrafyasında beraber yaşadığımız yerde Taşnak ve Hınçaklar niye silahlanmıştır? Önce bu soruyu sormamız gerekmektedir. Garo Paylan’ın babaannesinin hesabını sormadan önce, Van’daki Ayşe kadının neden iki çocuğunun kendi gözlerinin önünde öldürüldüğünün hesabı soracağız. Sonra Garo Paylan’nın babaannesine gelecek iş. Garo Paylan’ı kınıyorum. Buradan HDP’ye oy verenlere sesleniyorum. HDP’ye oy verenler, Garo Paylan’ın vermiş olduğu kanun teklifini duydunuz mu? Duyun görün, onları ve onlara da tepkinizi gösterin. HDP’yi yönetenler, derhal gereğini yapın. Türkiye’de demokrasi istiyorsanız, ’Türkiye partisiyiz’ diyorsanız, Türkiye’de çoğulculuğu istiyorsanız, lütfen Garo Paylan hakkında gereğini yapın yapmak mecburiyetindesiniz."