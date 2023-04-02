’’Geleceğe Enerjin Kalsın” isimli uluslararası eTwinning projesi renkli görüntüler oluşturdu

Erzincan’da öğrenciler Romanya ile işbirliği içerisinde ’’Geleceğe Enerjin Kalsın” isimli eTwinning projesi ile stant açtı.

Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla Türkiye, 22 Şubat 2009 tarihinde eTwinning faaliyetinin bir üyesi haline geldi. Bu çerçevede eTwinning faaliyetleri Erzincan’da yürütülmeye devam ediyor.

Erzincan’dan 8 okul ve Romanya’dan 2 okul ile işbirliği içerisinde enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak ve farkındalığın artırılması gayesiyle Ordu Caddesi üzerine kurdukları ’’Geleceğe Enerjin Kalsın” isimli eTwinning standı renkli görüntüler oluşturdu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Güneş, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Sergimiz uluslararası bir eTwinning projesi sergisidir. Toplamda 10 okulumuz bu sergiye katkı sağlıyor. Enerji ile ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu sergimizi özellikle herkesin görmesi için şehrin en işlek kısmında açtık. Diğer ülkelerden de projemize ortaklarımız vardır. ‘Geleceğe enerjin kalsın’ ismiyle özellikle öğrencilerimizin üzerinde enerji tasarrufu konusunda bir farkındalık oluşturmak, daha sağlıklı, yaşanılabilir bir dünya nasıl oluşturabiliriz diyerek bu niyetle 10 okulumuzun ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu bir e-Twinning projesidir. Proje koordinatörü öğretmenlerimiz ve velilerimiz de bu projeye dahil oldular. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Geleceğe enerjin kalsın” isimli eTwinning projesinin kurucusu öğretmen Ebru Güler, “10 okul ortaklı bir proje. 2’si Romanya’dan 8’i ise Erzincan’dan. Geleceğe yapılacak en iyi yatırımın enerji olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda velileri ve çocukları bilgilendirmek adına böyle bir proje yapmak istedik. Veli eğitimlerimiz ve okullarda ki etkinliklerimiz bu amaca yönelikti. Umarım farkındalık oluşturmuşuzdur. Çünkü dünyada ki enerji kaynakları giderek tükeniyor, biz bunu farkındayız” diye konuştu.

Emine Beyza Kalkan ise, “Bu kaynakları nasıl daha verimli kullanacağımız ile alakalı böyle bir proje oluşturmaya karar verdik. Erzincan’dan anaokulu, ilkokul, ortaokullarla birlikte çalışıyoruz ve aynı zamanda Romanya’da ki ortaklarımız da bu konu da gayet şuurlu ve bizlerle koordineli bir şekilde ilerliyorlar. Romanya’da da kendi öğrencileri ile birlikte böyle stant açtılar. Eş zamanlı olarak projeyi yürütüyoruz. İnşallah verimli olur. Tüm dünya ve gelecek için böylece ‘Geleceğe enerjin kalsın’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.