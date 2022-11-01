Flash bellek çalan çocuk güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’da cadde üzerinde bulunan ayakkabı mağazasına ait flash belleği çalan çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erzincan Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı mağazası önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, cadde üzerinde yürüyen iki çocuktan önde gideni ayakkabı mağazasına ait müzik sistemi için kurulu kolonlara takılı flash belleği el çabukluğuyla alarak yoluna devam etti.

Bir süre sonra müzik sisteminin çalmaması üzerine güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek hırsızlık olayı fark edildi.