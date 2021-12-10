Filede şampiyonluk mücadelesi

Erzincan’da düzenlenen Liseler arası A Gençler Voleybol maçları devam ediyor. 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler arası A Gençler Voleybol İl Şampiyonası devam ediyor. Nefes kesen mücadelelere sahne olan voleybol maçları kapalı spor salonunda oynanıyor. 2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Liseler arası A Gençler Voleybol İl Şampiyonası’na 8 takım katıldı.

Erzincan GSİM Okul Sporları Servisi tarafından organize edilen turnuvanın 6 Aralık’ta başladığı belirtildi.

Turnuvadan birinci çıkacak takım Erzincan’ı il dışında temsil edecek.