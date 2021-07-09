FETÖ’nün darbe girişiminin 5. yılında Terzibaba Camisinde kılınan Cuma namazına yüzlerce kişi katıldı

Erzincan’da, FETÖ’nün hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla, Terzibaba Camisinde kılınan Cuma namazına yüzlerce kişi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Erzincanlılar, "tek yürek" olunduğunu göstermek amacıyla Terzibaba Camisinde cuma namazını eda etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı ve Kur’an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif’in de okunduğu programda vatandaşlar, namaz sonrası şehitler için dua etti.

Cuma hutbesinin konusu ’İhanete karşı şehadete şahidiz’ oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hutbe şu şekilde yer aldı:

“İslâmiyet’in Medine’de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mescid-i Dırâr” olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı. Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayet-i kerimeler nazil oldu: “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, ‘Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok’ diyede mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır

Henüz Peygamberimiz hayattayken gerçekleşen bu hadise, din istismarının en bariz örneklerinden biridir. Tarih boyunca da birçok kişi ve grup, dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığı yapmaktan çekinmemiştir. İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: “Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür! Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!

Bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi, muazzez değerlerimizin arkasına gizlenen FETÖ’nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduk. İhanet şebekesi olan bu örgüt, istiklal ve istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına kastetti.

Unutmayalım ki FETÖ, İslam’ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dinî duygularını istismar etmiştir. Suret-i haktan görünerek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de fesatçılar hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Onlara ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler.”

Rabbimize sonsuz hamdü sena olsun ki 15Temmuz’da, Rabbimizin yardımına, hakkın batıl karşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece, hainlerin emellerini kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahit olduk. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk.

Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için bize düşen, güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle hayatımıza yön vermektir. Kur’an-ı Kerim’in rehberliği ve Peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet vermektir. Millî ve manevî değerlerimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen istismarcılara karşı yekvücut, tek yürek olmaktır. Geçmişten günümüze din devlet, mülk ü millet yolunda canından geçen aziz şehitlerimize ve dâr-ı bekâya irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.”

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı”

09 Temmuz 2021 Cuma: Cuma namazı kılınması / Terzibaba Camisi

12 Temmuz 2021 Pazartesi: Şehit ailesi ve gazi hane ziyaretleri

13 Temmuz 2021 Salı: Hatıra ormanına fidan dikimi (Saat 16.00’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için hatıra ormanında düzenlenen fidan dikimi programı. Yer: Ekşisu Mesire alanı karşısı Kuzey Yamacı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol konuşmaları

Fidan dikimi

14 Temmuz 2021 Çarşamba: 15 Temmuz Kronoloji Ve Kitap Sergisinin açılışı. Saat 16.00’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi”nin, açılışı (14-15 Temmuz 2021). Yer: Millet Bahçesi (Belediye Başkanlığı Eski Binası)

15 Temmuz 2021 Perşembe:

Kur’an-I Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif Programı

Saat 12.00’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif Okunması. Öğle namazından önce. Yer: Camii Kebir

Garnizon Şehitliği ziyareti

Saat 13.00’da Garnizon Şehitliği Ziyareti, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua.

Vali Mehmet Makas tarafından Garnizon Şehitliği defterinin yazılıp imzalanması. Şehit Mezarlarına karanfil bırakılması. Yer: Garnizon Şehitliği.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

20.20 Dörtyol Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri, sancak koşusu ve teslimi, İstiklal Marşımızın on kıtasının okunması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, salâ okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua, sine vizyon gösterisi, protokol konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi - Cumhuriyet Meydanından canlı yayın, mehter marşı konseri, “Türkiye Geçilmez” konulu konferans, kahramanlık türküleri ve şiirleri, saat 00.13 salâların okunması (Erzincan’daki Tüm Camilerden). Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı.