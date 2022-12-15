Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç’tan Müdür Kurt’a imzalı forma

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a taziye ve nezaket ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Ruşen Çetin, Can Gebetaş ve Asil Ramazan Erkan’ın yer aldığı heyet İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a nezaket ve taziye ziyareti bulundu.

Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Müdür Kurt’a imzalı forma takdim etti. Ziyaret fotoğraf çekimiyle noktalandı.