Fen Bilimleri Enstitüsünde görev değişimi

EBYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çağlar getirildi.

Enstitü Müdürlüğü binasında yapılan devir-teslim programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak katıldı.

Törende Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Fen Bilimleri Enstitüsü Eski Müdürü Prof. Çağrı Çırak’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni Müdür Prof. Dr. Bülent Çağlar’a da yeni görevinde başarılar diledi.