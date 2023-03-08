Ev sahibi kiracı kavgası: 3 yaralı

Erzincan’da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Erzincan merkez İnönü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ev sahibi ile kiracısı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağında kullanıldığı kavgada el ve kollarında kesi oluşan 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralı 3 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.