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“Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı

Erzincan Barosu tarafından “Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

ERZİNCAN 06.03.2022, 11:04
“Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı

Erzincan Barosu tarafından “Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Baromuzun ev sahipliğinde eşler arası mal rejimi tasfiyesi konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılım ile gerçekleştirdik.

Seminerde; yasal mal rejimi, mal rejimi sözleşmesi, edinilmiş mallara katılma, yönetimi, tasarrufu ve yararlanma hakkı; mal rejiminin tasfiye usulü, artık değer, katılma alacağı, Yargıtay uygulamaları ve güncel konular mevzuat hükümleri ile birlikte katılımcılara aktarıldı. Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Av. Sibel Günay’a teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır.” dedi.

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