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Eski ve bakıma ihtiyacı olan sulama kanalları yenileniyor

ESKİ VE BAKIMA İHTİYACI OLAN SULAMA KANALLARI YENİLENİYOR

ERZİNCAN 11.11.2020, 13:53
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Eski ve bakıma ihtiyacı olan sulama kanalları yenileniyor

Erzincan İl Özel İdaresi, tarımsal sulama sezonun sona ermesinin ardından, eski ve bakıma ihtiyacı olan sulama kanallarında yenileme çalışması başlattı. Ana şebeke hatları başta olmak üzere, hasar gören birçok kanal mevsim şartlarına bağlı olarak bahar aylarına kadar modern görünümüne kavuşturulacak.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından tarımsal sulamada büyük bir öneme sahip olan sulama kanallarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Ekonomik ömrünü tamamlayan kilometrelerce kanal beton dökülerek, su kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özel idareye ait iş makinesi ve ekipler, ana şebekeler başta olmak üzere kapalı ve açık kanalların bakım ve tamiratını gerçekleştiriyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bahar aylarına kadar modern görünümüne kavuşturulacak olan kanalların sulama sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmalar özveriyle sürdürülüyor.
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