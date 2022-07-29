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Eski askeri lojmanların yıkımına başlandı

Erzincan’da, eski askeri lojmanların yıkım çalışmalarına başlandı.

ERZİNCAN 29.07.2022, 08:53
Eski askeri lojmanların yıkımına başlandı

Erzincan’da, eski askeri lojmanların yıkım çalışmalarına başlandı.

Eski askeri lojmanları belediye bünyesine kazandıran Erzincan Belediyesi, atıl durumda bulunan lojmanların yıkım çalışmalarına başladı. Ordu Caddesi üzerinde yer alan ve 14 bin 836 metrekare alanda bulunan lojmanların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkım ve temizlik çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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