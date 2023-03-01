Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Erzincan’da geçtiğimiz eylül ayında 2 çocuk annesi eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık, mahkemede görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

12 Eylül 2022 tarihinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda, aralarında geçimsizlik yaşanan Ahmet Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 22 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden Ahmet Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu. 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Ahmet Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Ahmet Ö., son söz olarak pişman olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, hakkında "Eşe karşı canavarca hisle kasten adam öldürmek" suçundan dava açılan Ahmet Ö’yü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.