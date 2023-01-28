Erzincanlı umreciler kutsal topraklarda

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022-2023 umre sezonunda, yarıyıl tatiline özel Erzincan’dan giden 194 umreci Medine’de ziyaretlerde bulundu.

Erzincan’da yarıyıl tatiline özel Umre turu kafilesinde bulunan umreciler Medine-i Münevvere’de Uhud Dağı, Hendek, Kıbleteyn Mescidi ve çeşitli kutsal ziyaret yerlerine seyahat ederek buradaki görevlerini tamamladılar. Medine-i Münevvere’i çok beğendiklerini ve huzur bulduklarını söyleyen kafilede bulunan umreciler Mekke’ye hareket etti. Verilen hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirten umreciler, İl Müftülüğüne organizasyon dolayısıyla teşekkürlerini ifade ettiler.