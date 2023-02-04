Erzincanlı sporculardan büyük başarı

Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Erzincanlı sporcu Ramazan Yıldırım, koparmada 115 kg, silkmede 140 kg toplamda 255 kg ile Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası Tokat’ta sona erdi. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya 28 ilden 210 erkek, 140 kadın sporcu olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı.

Şampiyonada mücadele eden Erzincanlı sporcu Ramazan Yıldırım, koparmada 115 kg, silkmede 140 kg toplamda 255 kg ile Türkiye şampiyonu oldu.

Öte yandan, Hırvatistan’ının Zagrep şehrinde yapılan ve dünyanın en iyi güreşçilerinin yer aldığı olimpiyat sıralaması müsabakalarında, alt yapısını Erzincan’da alan ve spor hayatına Ankara’da devam eden sporcu Emrah Ormanoğlu ise 61 kg da 3’üncü oldu ve bronz madalya kazanarak, 2022 yılında dünya şampiyonasından sonra madalya serisine devam etti.