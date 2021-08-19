Erzincanlı sporcu gençler havalı ve ateşli silahlar seçmelerinde Türkiye ikincisi oldu

Erzincanlı sporcu Elif Zeynep Geçim, havalı silahlar da Türkiye ikincisi oldu.

Samsun’da düzenlenen Gençler Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçmesi müsabakalarında mücadele eden Erzincanlı sporcu Elif Zeynep Geçim, havalı silahlar da Türkiye ikincisi oldu. Geçim, Eylül ayında Peru’da düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası’nın, Milli Takım kadrosuna seçildi.

Aynı zamanda ateşli silahlar müsabakasında yarışan Geçim, Türkiye üçüncüsü oldu.