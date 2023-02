Erzincanlı Şavaklı gençlerden depremzedelere 517 bin TL destek

Erzincan’da tulum peyniri üreticiliği yapan Şavak Aşireti gençleri, kendi aralarında topladıkları 517 bin Türk Lirası’nı depremzedelere gönderdi.

Erzincan’da geçimlerini hayvancılıkla sürdüren Erzincan Tulum Peyniri üreticileri, depremzedelere yardımcı olmak amacıyla topladıkları 517 Bin Türk Lirası’nı Erzincan Valiliği Kahramanmaraş Deprem Yardım kampanyasına aktardılar.

Yardım kampanyası ile ilgili olarak konuşan Mehmet Yıldız; “Gerçeğimiz olan deprem ile bir kez daha karşı karşıya geldik. Ne yazık ki yine birçok canımız gitti. Ama bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak her şeyin üstesinden geldik bunun da üstesinden geleceğiz. 7’den 70’e herkes çabalıyor yardıma koşuyor. Bizlerde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu çalışmamızda depremzedelerimize 517 Bin Türk Lirası topladık ve Kahramanmaraş kampanyasına gönderdik. Aynı zamanda gıda, giyim, barınma, yiyecek gibi birçok yardımımız her gün Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerine devam ediyor. İnşallah hep birlikte yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Hayatını kaybeden ve arkasında gözü yaşlı binlerce insanımız var. Allah hepsine sabır versin, inşallah bir daha böyle acılar yaşamayız ve bu son olur. Şunu da söylemekte fayda var, elimizde gönderebileceğimiz 1 Türk Lirası bile olsa gönderelim çünkü şu an deprem bölgelerimizin her birimize ihtiyacı var” diye konuştu.