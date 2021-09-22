banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''

Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan’da U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılacak

Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan’ın Zagrep şehrinde 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılmak için yola çıktılar.

ERZİNCAN 22.09.2021, 09:41
Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan’da U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılacak

Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan’ın Zagrep şehrinde 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılmak için yola çıktılar.

Daha önce Ankara’da yapılan Milli takım seçmelerini kazanarak milli takıma girmeyi başaran Erzincanlı sporculardan Aleyna Korkut, Nisanur Çimen ve Elif Rabia Şimşek iyi bir çalışma döneminden sonra ülkelerine madalya kazandırmak için mücadele edecekler. Turnuvada Milli takım antrenörü olarak görev alan antrenör Murad Sönmez, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek “Küçük yaşta milli takıma giren sporcularımızın performansı bizi gelecek için ümitlendiriyor. İnşallah başarılı bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek geleceğiz, bize bu başarıda destek veren her zaman yanımızda olan Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, sporcularımızın kulüplerine ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz.” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0