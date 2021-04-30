banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Erzincanlı jandarma uzman çavuş kansere yenik düştü

Bir süredir hastanede tedavi gören Erzincanlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar, kansere yenik düştü.

ERZİNCAN 30.04.2021, 10:37
1
Erzincanlı jandarma uzman çavuş kansere yenik düştü

Bir süredir hastanede tedavi gören Erzincanlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar, kansere yenik düştü.

Tokat’ın Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik taziye mesajı yayımlayarak, “İlçemiz Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı, Tokat Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?