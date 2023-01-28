Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde trafiği aksatmayacak şekilde kar yağışı görülmeye başlandı. Dağlar beyaz gelinliğini giyindi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzincan şehir merkezinde bahardan kalma günler yaşanırken yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı ve sis etkisini gösterdi. Erzincan - Gümüşhane kar yolu güzergahındaki Ahmediye Geçidinde kar yağışı araziyi kaplarken asfalt zeminde tutmadı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda tuzlama ve buzlanmaya karşı çalışma yürüttü.

Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar ve tipi etkisini artırdı. Zaman zaman ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un güneybatısı ile Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetlice (40-60km/sa.) eseceği tahmin ediliyor.

“Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak’ın doğusu, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.