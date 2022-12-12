Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde trafiği aksatmayacak şekilde kar yağışı görülmeye başlandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzincan kent merkezinde kapalı bir hava hakim olurken yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve sis etkisini gösterdi. Erzincan - Gümüşhane kar yolu güzergahındaki Ahmediye Geçidinde kar yağışı araziyi kaplarken asfalt zeminde tutmadı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda tuzlama ve buzlanmaya karşı çalışma yürüttü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde bugün hava çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli aralıklı hafif kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.