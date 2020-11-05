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Erzincan’ın yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİ KARDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN 05.11.2020, 13:46
Erzincan’ın yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ’ın zirvesine kar yağdı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü.

Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.

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