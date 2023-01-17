Erzincan’ın yüksek kesimleri ile Bayburt merkezde kar yağışı görüldü. Bayburt-Trabzon sınırındaki yaylalardaki karla bütünleşen evler görsel şölen oluşturdu.

Önceki yıllara göre kar yağışının az olduğu Erzincan ve Bayburt’ta dün akşam saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de görüldü. Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimleri Refahiye ilçesinin köyleri ve Çayırlı’da araziyi beyaza büründürdü.

Bayburt merkezde de etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Bayburt Belediyesi ekipleri şehir içinde karla mücadele çalışması yürüterek olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf ettiler.

Kar yağışının daha çok etkili olduğu Bayburt’un Aydıntepe ilçesi Trabzon sınırında bulunan 2600 rakımdaki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ve yaylalarında ahşap evler karla bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.