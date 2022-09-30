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Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ERZİNCAN 30.09.2022, 01:22
Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 00.49’da merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercan, Mercan ilçeleri ile Kargın Beldesi ile Erzurum’un Aşkale ilçesinde hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.