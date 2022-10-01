Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercanve Mercan ilçelerinde hissedildi.

Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.