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Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ERZİNCAN 01.10.2022, 08:59
Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercanve Mercan ilçelerinde hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.