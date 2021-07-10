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Erzincan’ın köylerinde Covid-19 aşılaması devam ediyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri,18 yaş üstü tüm vatandaşların aşı olabilmesi için köylerde kurdukları aşı uygulama noktasında hizmet vermeye devam ediyor.

ERZİNCAN 10.07.2021, 11:50
Erzincan’ın köylerinde Covid-19 aşılaması devam ediyor
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri,18 yaş üstü tüm vatandaşların aşı olabilmesi için köylerde kurdukları aşı uygulama noktasında hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Erzincan’ın köylerinde hız kesmeden vatandaşlara uygulanıyor. Randevu şartı aranmadan, aşı zamanı gelen tüm köy sakinlerine sağlık görevlileri tarafından kurulan aşı uygulama noktalarında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Randevu şartı aramadan tüm vatandaşlarımızı Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanemize, ilçe hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize, Dörtyol Cumhuriyet Meydanındaki Mobil Aşı Uygulama Merkezimize ve köylerimizde kurduğumuz aşı stantlarımıza bekliyoruz. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız ve eski normallerimize dönebilmemiz için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz.” denildi.
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