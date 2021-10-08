Erzincan’ın köy ve mezralarında Covid-19 aşılaması devam ediyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, tüm vatandaşların aşı olabilmesi için köy ve mezralarda Covid-19 aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Erzincan’ın köy ve mezralarında hız kesmeden vatandaşlara uygulanıyor. Randevu şartı aranmadan, aşı zamanı gelen köy sakinlerine sağlık görevlileri tarafından aşı yapılıyor.

Mobil aşı ekipleri son iki günde merkeze bağlı Elmaköy, Çatalarmut, Baltaşı Göyne, Ilıdere, Ekinci, Tandırlı, Yeşilçat, Pınarönü, Gölpınar, Binkoç, Caferli, Çubuklu, Kilimli ve Sütpınar köyleri ile bağlı mezralarında vatandaşlara randevusuz Covid-19 aşısı yaptı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplumsal bağışıklığın bir an önce kazanılması için tüm halkı aşı olmaya davet etti.