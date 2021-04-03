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Erzincan’ın İliç ilçesinde 1 köy ve TOKİ konutları karantinaya alındı
Erzincan’ın İliç ilçesinde Sarıpınar köyü ve İbrahim Çeçen Mahallesi TOKİ Konutları karantinaya alındı.
ERZİNCAN 03.04.2021, 12:25
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Erzincan’ın İliç ilçesinde Sarıpınar köyü ve İbrahim Çeçen Mahallesi TOKİ Konutları karantinaya alındı.İliç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; Sarıpınar köyü ve İbrahim Çeçen Mahallesi TOKİ Konutlarında 02 Nisan 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreli karantina ve kısıtlama uygulaması başlatılmıştır.” denildi.