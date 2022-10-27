Erzincan’ın geçmiş dönem valilerinden Aksoy, Tercan’ı ziyaret etti

1985-1991 yılları arasında Erzincan’da vali olarak görev yapan emekli Vali Metin İlyas Aksoy, eşiyle birlikte Tercan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tercan’da ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden emekli Vali Metin İlyas Aksoy, Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı ile bir süre görüştü. Daha sonra tarihi Mamahatun Kervansarayını ve Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Aksoy, Kaymakam Cafer Kaymakçı’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

1985-1991 yılları arasında Erzincan’da görev yaparak kente hizmette bulunan Aksoy ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kaymakçı, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.