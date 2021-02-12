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Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle kurtuluş mücadelesinde şahadet şerbeti içmiş şehitler için Terzibaba Camisinde Cuma namazı öncesinde mevlid okutuldu.
ERZİNCAN 12.02.2021, 14:38
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Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle kurtuluş mücadelesinde şahadet şerbeti içmiş şehitler için Terzibaba Camisinde Cuma namazı öncesinde mevlid okutuldu.
Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Müftülüğünce Terzibaba Camisinde organize edilen mevlid programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, önceki dönem Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.Cuma Namazı öncesinde Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, tüm şehitlerimiz için dualar edildi.