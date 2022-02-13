Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıldönümü coşkuyla kutlandı

Erzincan’ın düşman işgalden kurtuluşunun 104’ncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, 2022’deki ilk yurt içi gösteri uçuşunu Erzincan’da gerçekleştirdi.

Kutlama etkinlikleri ilk olarak belediye önünde düzenlenen çelenk sunumu programıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumunun ardından atlı birlik ve mehteran ekibi eşliğinde kent protokolü ile vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü Dörtyol Meydanına kadar devam etti.

Program daha sonra Müstakil Atletizm Pistinde SOLOTÜRK ekibinin gösterisiyle renk buldu. Türk bayrağını Erzincan semalarında dalgalandıran Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibinin gösterisi izleyenleri mest etti.

Etkinlikler kapsamında daha sonra cirit müsabakası gerçekleştirildi. Cirit müsabakasını çok sayıda Erzincanlı izledi.