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Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 4 ilde FETÖ’den 6 kişi gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

ERZİNCAN 24.08.2022, 09:59
Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 4 ilde FETÖ’den 6 kişi gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli Erzincan, Ankara ve Osmaniye’de eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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