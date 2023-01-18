Erzincan’ın bazı ilçeleri gelişmiyor geriye gidiyor!

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışması olan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nın (SEGE) 2022 verilerine göre Türkiye’deki ilçelerin gelişmişlik sıralaması yayınlandı. Son olarak 2017 yılında ilçe düzeyinde yayınlanan SEGE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. 2022 yılı verilerine göre, Erzincan’ın bazı ilçelerinin gelişmişlikte geriye gittiği görüldü.

İlçe SEGE-2022 çalışması demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi boyutlarında toplam 56 değişken kullanılarak gerçekleştirilmiş ve ilçelerin gelişmişlik skorları, sıraları ve kademeleri belirlenmiştir.

2017 verilerine göre Erzincan’ın ilçelerinin gelişmişlik durumu:

Merkez; 179’ncu sıra, 0,786 skor, 2. kademe

Kemaliye; 512. sıra, - 0,246 skor, 4’ncü kademe

Refahiye; 586. sıra, - 0,369 skor, 4’ncü kademe

Kemah; 590. sıra, - 0,374 skor, 4’ncü kademe

Üzümlü; 625. sıra, - 0,433 skor, 4’ncü kademe

İliç; 640. sıra, - 0,460 skor, 4’ncü kademe

Otlukbeli; 690. sıra, - 0,538 skor, 5. kademe

Tercan; 758. sıra, - 0,675 skor, 5. kademe

Çayırlı; 769. sıra, - 0,698 skor, 5. kademe

2022 verilerine göre Erzincan’ın ilçelerinin gelişmişlik durumu:

Merkez; 173’ncü sıra, 0,724 skor, 2. kademe

Kemaliye; 478. sıra, - 0,276 skor, 4’ncü kademe

İliç; 498. sıra, - 0,301 skor, 4’ncü kademe

Refahiye; 548. sıra, - 0, 391 skor, 4’ncü kademe

Otlukbeli; 638. sıra, - 0, 508 skor, 5. kademe

Tercan; 657. sıra, - 0,527 skor, 5. kademe

Çayırlı; 674’ncü sıra, - 0,543 skor, 5. kademe

Kemah; 718. sıra, - 0,604 skor, 5. kademe

Üzümlü; 742. sıra, - 0,630 skor, 5. kademe