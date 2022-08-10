Erzincan’ın 7 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı

TÜİK 2022 Temmuz dönemi Erzincan trafik istatistiklerini paylaştı. Erzincan’da 7 ayda 432 kaza meydana geldi, 6 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 7 ayında 4 bin 957 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 6 bin 905 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 78 kişi yaşamına veda etti, 8 bin 587 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,62’lik oran gösterdi.

Trafik istatistik bülteni ocak - temmuz 2022 sonuçları itibariyle Ağrı’da 332, Bingöl’de 298, Bitlis’te 285, Elazığ’da 523, Erzincan’da 432, Erzurum’da 599, Hakkari’de 116, Kars’ta 187, Malatya’da 853, Muş’ta 212, Tunceli’de 114, Van’da 752, Ardahan’da 65, Iğdır’da 189 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge illeri ölüm sayısı

TÜİK verilerine göre, bu yılın ocak - temmuz ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 11, Bingöl’de 3, Bitlis’te 5, Elazığ’da 6, Erzincan’da 6, Erzurum’da 13, Hakkari’de 2, Kars’ta 6, Malatya’da 18, Van’da 5, Ardahan’da 2, Iğdır’da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

7 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında, bölge illeri olan Ağrı’da 635, Bingöl’de 472, Bitlis’te 589, Elazığ’da 901, Erzincan’da 750, Erzurum’da bin 44, Hakkari’de 222, Kars’ta 286, Malatya’da bin 414, Muş’ta 313, Tunceli’de 212, Van’da bin 354, Ardahan’da 131 ve Iğdır’da ise 264 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.