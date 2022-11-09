Erzincan’dan giden iki aile Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine Erzincan’dan giden iki aile daha dahil oldu.

Erzincan’dan Veli Ariç 1991 yılında 11 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Mevlüt için, yine Erzincan’dan Muharrem Sefil de 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Murat için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine eyleme katıldı.

2014 yılında 34 yaşındayken kardeşi Murat Sefil’in HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ağabey Muharrem Sefil, Erzincan’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil oldu. Sefil,“2014 yılında kardeşim HDP’liler tarafından dağa kaçırıldı. Şu anda kardeşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşim eğer beni duyuyorsan, nerede olursan ol, askerimizi ve polisimizi gördüğün yerde teslim ol. Ben kardeşimi HDP’den istiyorum. Kardeşimizi nasıl götürdülerse öyle de geri istiyoruz. Annem ve abim onun özlemiyle vefat etti” dedi.

Kardeşi Mevlüt Ariç’in 1991 yılında 11 yaşındayken dağa kaçırıldığını ileri süren ağabey Veli Ariç ise kardeşinin dönmeyene kadar oturma eylemini terk etmeyeceğini söyledi. Ariç, “Kardeşim 11 yaşında kaçırıldı. HDP’liler çocuk ve insan haklarından bahsediyor. Hani bunlar nerede? 11 yaşındaki çocuk tek başına dağda ne yapıyor. Kardeşim neredeysen polise veya askere teslim ol” diye konuştu.