Erzincan’daki kadın cinayetine tepkiler sürüyor

Erzincan’da kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürülen kadın cinayetiyle ilgili tepkiler sürüyor.

12 Eylül akşamı Halitpaşa Mahallesinde 2 çocuk annesi Handan Ö’nün kocası tarafından öldürülmesine CHP Erzincan Kadın Kolları tepki gösterdi.

Erzincan’da yaşanan acı olaya ilişkin olağanüstü toplanarak bir basın açıklamasında bulunan CHP Erzincan Kadın Kolları Başkanı Hülya Yüceer, şu ifadelere yer verdi;

“Bir canımızı daha yaktılar! Handan isyanımızdır, kararlıyız, kadın cinayetlerini durduracağız! Gitmesin kulaklarınızdan, büyüdükçe büyüsün çığlıklar. Kapanmasın gözleriniz. Uykuya hasret kalsın akşamlar. Kör gözlere, sağır kulaklara inat isyan bu! Dinmeyecek acısı yüreklerde, renklerimizle açtıkça açacağız her yerde. Bir kız kardeşimiz daha eş cinayetine kurban gitti. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden Handan 31 yaşında, 2 çocuk annesi, bir cani zihniyet tarafından, aynı evde defalarca şiddete maruz kalıyor.”