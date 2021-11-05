Erzincan’daki havalimanında uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında, olası bir uçak kazasında ekiplerin koordineli olarak müdahale tecrübesi kazanması maksadıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikatta, kentteki ilgili tüm birimler görev aldı. Senaryo gereği havalimanına inişte kaza kırıma uğrayan uçakta yangın söndürme, kurtarma ve yaralıların tahliyesi tatbikatı gerçekleştirildi. Uçak kazasında ekipler yaralıların triyaj alanına tahliyesinin ardından ilk müdahale ve hastaneye sevkini sağladı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112, jandarma, JAK, itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler yaralılara müdahalede bulundu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yaralılar, tek tek kontrollü bir şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikatın amacının herhangi bir uçak kazasında ekiplerin vereceği desteği test etmek olduğu belirtildi.