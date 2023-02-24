Erzincan’daki depremzede çocuklara moral etkinliği

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Erzincan’da KYK yurtlarında misafir edilen depremzede aileler ve çocuklar için Gençlik Merkezi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremzede çocuklar için kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan afetzede çocuklara sinema gösterisi, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve eğitici oyunlar sergilendi. Etkinlik boyunca eğlenceli vakitler geçiren çocuklar, etraflarına adeta mutluluk dağıttı.

Program sonrası, depremzede ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Erzincan’a gelen depremzede vatandaşlar için güçleri yettiğince kucak açıp kanat gereceklerini kaydeden gönüllü gençler, “Her daim depremzede ailelerimizin yanında olacağız, hediyeler götürmeye devam edeceğiz. Etkinliklerimiz artarak devam edecek. Depremzede çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Her ailenin acısını paylaştık, üzüntülerini ortak olduk. Tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın diye gençlik merkezi ailesi olarak bütün personelimizle fedakâr bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.