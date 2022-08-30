Erzincan’da Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle Erzincan’a kutlama programı düzenledi.

Kutlama programı Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Erzincan Belediyesi’nin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonara Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki kutlama törenine geçildi.

Düzenlenen törende Erzincan Valisi Mehmet Makas, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker ve vatandaşları üstü açık arabadan selamladılar. Gerçekleştirilen selamlama merasimiyle birlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından gaziler, askeri araçlar, kamu kurum ve kuruluş araçları ile mehteran takımı protokolü selamladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.