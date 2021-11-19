Erzincan’da yol yapım, kaldırım yenileme ve parke çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü yol genişletme, yol yapım, kaldırım yenileme ve parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaylabaşı Yerleşkesi 214. sokakta mahalle içi ulaşımı kolaylaştırmak ve alternatif güzergâhlar oluşturmak için başlatılan yol genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından geri çekilen bahçe duvarları da örüldü. Standartlara uygun yapılan çalışmaları ile Yaylabaşı Yerleşkesinde sokaklar daha modern bir hale kavuşurken, program dahilinde parke taşı olmayan yollarda da çalışmalar devam edecek.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde şehrimizdeki tüm bozuk yolları pırıl pırıl yapacağız. Erzincan’ımızın güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir. Yaylabaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun.” dedi.