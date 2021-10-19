Erzincan’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi, bir yandan yeni yollar açıp asfalt ve onarımlarını sürdürürken bir yandan da yayaların güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi mahallelerde ihtiyaç sırasına göre yol yapımı asfaltlama onarım ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yaya yollarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, aynı zamanda yürüyüş yolu eksiği bulunan mahalle ve sokaklarda yeni kaldırım yapımına da devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi’ni Tekin Civaş Caddesi’ne bağlayan ve yeni imara açılan 554 sokakta kaldırım ve reglaj çalışmaları başlattı. İmar planlaması kapsamında Akşemsettin Mahallesi 554 sokağın devamı olan ve Tekin Civaş Caddesi’ne bağlanan yolda yeni kaldırım yapımına başlanırken, asfaltlama öncesi reglaj çalışmaları da yapıldı.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kent merkezinde birçok noktada çalışma gerçekleştiriliyor. Yol ve kaldırım çalışmalarıyla vatandaşlarımıza sorunsuz ulaşım imkânı sunuyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde de benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.